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Sem Lucas Arcanjo, Vitória é relacionado contra Santos no Brasileirão
Os times entram em campo às 20h na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Brasileirão
O Vitória terá um desfalque importante para enfrentar o Santos neste sábado, 30, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Titular absoluto do time, o goleiro Lucas Arcanjo ficou de fora da lista de relacionados após ser vetado pelo departamento médico por sintomas gripais.
A ausência do goleiro é a principal novidade da relação preparada por Jair Ventura para o compromisso fora de casa. Sem Lucas Arcanjo, o Leão viajou com Fintelman e Gabriel como opções para o gol.
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Retorno de Zé Vitor
Apesar da perda de Lucas Arcanjo, o Vitória recebeu uma boa notícia no meio-campo - o volante Zé Vitor voltou a aparecer entre os relacionados depois de cumprir suspensão na rodada anterior.
O retorno aumenta as alternativas de Jair Ventura para montar o setor, especialmente em um momento no qual o elenco rubro-negro convive com uma série de ausências por problemas físicos e suspensão.
Cacá e Nathan Mendes desfalcam
Além de Lucas Arcanjo, o Vitória não terá o zagueiro Cacá, suspenso. A lista de desfalques ainda conta com Nathan Mendes, Mateus Silva, Rúben Ismael, Ramon, Anderson Pato, Riccieli, Camutanga, Edu e Dudu, todos em recuperação de problemas físicos.
Aitor também está fora da relação, liberado pelo clube para resolver assuntos particulares.
Relacionados do Vitória:
- Goleiros: Fintelman e Gabriel;
- Laterais: Claudinho, Jamerson e Ramon;
- Zagueiros: Edenílson, Luan Cândido e Neris;
- Meio-campistas: Caíque Gonçalves, Baralhas, Martínez, Ronald, Zé Breno, Zé Vitor e Matheuzinho;
- Atacantes: Diego Tarzia, Erick Fabri, Lucas Silva, Renê, Renato Kayzer, Osvaldo e Marinho.