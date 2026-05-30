Sem Lucas Arcanjo, Vitória é relacionado contra Santos no Brasileirão

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O Vitória terá um desfalque importante para enfrentar o Santos neste sábado, 30, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Titular absoluto do time, o goleiro Lucas Arcanjo ficou de fora da lista de relacionados após ser vetado pelo departamento médico por sintomas gripais.

A ausência do goleiro é a principal novidade da relação preparada por Jair Ventura para o compromisso fora de casa. Sem Lucas Arcanjo, o Leão viajou com Fintelman e Gabriel como opções para o gol.

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Retorno de Zé Vitor

Apesar da perda de Lucas Arcanjo, o Vitória recebeu uma boa notícia no meio-campo - o volante Zé Vitor voltou a aparecer entre os relacionados depois de cumprir suspensão na rodada anterior.

O retorno aumenta as alternativas de Jair Ventura para montar o setor, especialmente em um momento no qual o elenco rubro-negro convive com uma série de ausências por problemas físicos e suspensão.

Zé Vitor pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Cacá e Nathan Mendes desfalcam

Além de Lucas Arcanjo, o Vitória não terá o zagueiro Cacá, suspenso. A lista de desfalques ainda conta com Nathan Mendes, Mateus Silva, Rúben Ismael, Ramon, Anderson Pato, Riccieli, Camutanga, Edu e Dudu, todos em recuperação de problemas físicos.

Aitor também está fora da relação, liberado pelo clube para resolver assuntos particulares.

Cacá pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

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