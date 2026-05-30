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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

TUDO PRONTO

Sem Lucas Arcanjo, Vitória é relacionado contra Santos no Brasileirão

Os times entram em campo às 20h na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Brasileirão

Marina Branco
Por
Lucas Arcanjo pelo Vitória
Lucas Arcanjo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória terá um desfalque importante para enfrentar o Santos neste sábado, 30, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Titular absoluto do time, o goleiro Lucas Arcanjo ficou de fora da lista de relacionados após ser vetado pelo departamento médico por sintomas gripais.

A ausência do goleiro é a principal novidade da relação preparada por Jair Ventura para o compromisso fora de casa. Sem Lucas Arcanjo, o Leão viajou com Fintelman e Gabriel como opções para o gol.

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Retorno de Zé Vitor

Apesar da perda de Lucas Arcanjo, o Vitória recebeu uma boa notícia no meio-campo - o volante Zé Vitor voltou a aparecer entre os relacionados depois de cumprir suspensão na rodada anterior.

O retorno aumenta as alternativas de Jair Ventura para montar o setor, especialmente em um momento no qual o elenco rubro-negro convive com uma série de ausências por problemas físicos e suspensão.

Zé Vitor pelo Vitória
Zé Vitor pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Cacá e Nathan Mendes desfalcam

Além de Lucas Arcanjo, o Vitória não terá o zagueiro Cacá, suspenso. A lista de desfalques ainda conta com Nathan Mendes, Mateus Silva, Rúben Ismael, Ramon, Anderson Pato, Riccieli, Camutanga, Edu e Dudu, todos em recuperação de problemas físicos.

Aitor também está fora da relação, liberado pelo clube para resolver assuntos particulares.

Cacá pelo Vitória
Cacá pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Relacionados do Vitória:

  • Goleiros: Fintelman e Gabriel;
  • Laterais: Claudinho, Jamerson e Ramon;
  • Zagueiros: Edenílson, Luan Cândido e Neris;
  • Meio-campistas: Caíque Gonçalves, Baralhas, Martínez, Ronald, Zé Breno, Zé Vitor e Matheuzinho;
  • Atacantes: Diego Tarzia, Erick Fabri, Lucas Silva, Renê, Renato Kayzer, Osvaldo e Marinho.
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