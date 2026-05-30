Com um a mais, Vitória perde por 3 a 1 para o Santos fora de casa

Dono do maior nível de ameaça defensiva sofrida entre os clubes da Série A, o Vitória desembarcou na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Brasileirão ainda em busca da primeira vitória como visitante - e saiu derrotado por 3 a 1 para o Santos neste sábado, 30.

Em um jogo de pouca inspiração, muitos erros técnicos e longos períodos sem a bola rolar, o Santos aproveitou melhor as oportunidades que apareceram, contou com falhas rubro-negras e construiu uma vantagem confortável antes mesmo de precisar sobreviver com um jogador a menos.

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Com gols de Miguelito, marcando o primeiro da carreira pelo Santos, Barreal e Gabigol, o Peixe conseguiu uma vantagem grande, que não conseguiu ser revertida com o gol de Renê.

Agora, o Vitória ocupa o 12° lugar na tabela do Brasileirão e volta as atenções para a final da Copa do Nordeste, que tem a partida de ida nesta terça-feira, 2, contra o Fortaleza.

O jogo

Durante os primeiros vinte minutos, pouca coisa aconteceu. A partida começou interrompida a todo instante, com faltas, atendimentos e paralisações que impediram qualquer sequência de jogo.

A primeira tentativa apareceu apenas aos 14 minutos, quando Jamerson levantou na área, Arão afastou mal e Baralhas pegou a sobra de fora da área. A finalização, porém, ganhou altitude demais e passou longe da meta defendida por Brazão.

Quatro minutos depois, no entanto, o Santos começou a crescer no jogo. Miguelito recebeu com espaço pelo centro, girou sobre a marcação e arriscou de fora da área. A bola desviou no caminho, enganou Gabriel e morreu no fundo da rede, marcando o primeiro gol do boliviano com a camisa santista e colocando o Peixe em vantagem.

O Vitória tentou responder rapidamente e aos 22 minutos, Renê arrancou pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e invadiu a área em velocidade, obrigando Brazão a fazer boa defesa. Pouco depois, o próprio Renê voltou a aparecer, mas calculou mal o tempo da bola e não conseguiu completar para o gol.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Depois de um primeiro tempo monótono, logo no primeiro minuto da segunda etapa, Matheuzinho tentou fazer o Vitória respirar. Aproveitando lançamento longo nas costas da defesa santista, tentou encobrir Brazão, mas a bola ganhou força demais e saiu sobre o travessão.

Quem conseguiu marcar, no entanto, foi o Santos. Aos oito minutos, após uma sobra na entrada da área, Barreal dominou próximo à linha lateral e mandou direto no gol, ampliando a vantagem santista.

O Peixe mal comemorou, e veio mais um - dois minutos depois, a saída de bola rubro-negra falhou, Gabriel Bontempo recuperou a posse, Miguelito avançou até a linha de fundo e cruzou com precisão para Gabigol aparecer livre na segunda trave. De cabeça, o atacante fez o terceiro, alcançou 126 gols e entrou para o grupo dos dez maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro.

A comemoração, no entanto, durou pouco. Após revisão do VAR, o atacante acabou expulso por um gesto obsceno direcionado à torcida.

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Com um jogador a menos, o Santos recuou completamente suas linhas e entregou a posse de bola ao Vitória. O Leão passou a circular a bola de um lado para o outro, procurando espaços contra uma defesa fechada, e a recompensa veio aos 29 minutos.

Tarzia chegou ao fundo pela esquerda e cruzou na medida para Renê, que subiu mais alto que Escobar e cabeceou no contrapé de Brazão. Ananias ainda tentou salvar em cima da linha, mas não conseguiu evitar o gol rubro-negro.

No segundo tempo, o Vitória contou ainda com uma tentativa de Zé Vitor, que mandou para longe do gol, Erick, que foi na defesa de Brazão, e Renê, que explodiu no travessão de voleio, mas nenhuma bola conseguiu entrar.

Ficha técnica

Santos 3 x 1 Vitória - 18ª rodada do Brasileirão

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; Willian Arão e Oliva (Samuel Pierri); Miguelito (Rony), Gabriel Bontempo (Davizinho) e Barreal (Rollheiser); Gabriel. Técnico: Cuca.

Vitória: Gabriel; Caíque (Tarzia), Neres e Luan Cândido; Claudinho, Baralhas (Emmanuel Martínez (Osvaldo)), Zé Vitor e Jamerson; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Local: Vila Belmiro

Gols: Miguelito aos 18 minutos do primeiro tempo, Barreal aos oito minutos do segundo tempo, Gabigol aos dez minutos do segundo tempo e Renê aos 29 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Willian Arão, Gabigol (Santos), Caíque, Renê, Emmanuel Martínez e Luan Cândido (Vitória)

Cartão vermelho: Gabigol

Arbitragem