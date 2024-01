Parque Tecnológico e ECB discutem inovação tecnológica no esporte | A TARDE

O Parque Tecnológico e a Associação do Esporte Clube Bahia (ECB) discutiram nesta terça-feira, 9, maneiras de expandir soluções e projetos de tecnologia voltados ao esporte. O presidente da Associação ECB Emerson Ferreti, se encontrou com o diretor executivo do Parque, Rafael Guedes, no Tecnocentro, situado na Avenida Paralela.

Juntos com Paulo Tavares, vice-presidente da Associação ECB, e Humberto Neto, diretor de relações institucionais do clube, as instituições abordaram possibilidades de ações conjuntas. Foram apresentadas demandas atuais do cenário esportivo, com necessidades dentro e fora do campo.

“A inovação é transversal, atinge todos os segmentos, inclusive o esporte, e o Parque tem se constituído como equipamento referência no estado, onde a tecnologia converge com inúmeros segmentos do mercado à busca de soluções", afirmou Rafael Guedes.

Para Ferreti, "há uma enorme gama de possibilidades de atuação junto ao Parque, sobretudo no que se refere à promoção de outras modalidades esportivas e que demandam suporte tecnológico". Nesse contexto, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) tem dado forte apoio nas ações de fortalecimento do complexo.

Na visita, os representantes passaram pelo Living Lab Smart Cities - laboratório vivo destinado à demonstração de soluções para cidades inteligentes -, e a área externa do local. Atualmente, o Parque Tecnológico da Bahia está ampliando suas ações e projetos ligados a diversos players de relevância local, nacional e internacional, com objetivo de agregar valor e gerar conexões às empresas associadas.