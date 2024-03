Participantes destacam a importância do Circuito Baiano de Tênis | A TARDE

A 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 teve início na noite desta sexta-feira, 15, em Salvador. A competição é chancelada pela Federação Bahiana de Tênis (FBT) e garante pontuação no ranking nacional nas classes simples masculinas (1ª a 5ª), femininas (1ª a 3ª) e iniciante.

Evaldo Silva, diretor da Infinite Tennis, uma das realizadoras do evento, celebrou a abertura da competição e destacou a parceria com a prefeitura de Salvador. Ele revelou que mais dois eventos deverão ser realizados na estrutura da Arena Parque Santiago.

"É uma satisfação muito grande poder estar trazendo pela primeira vez um evento da Federação Baiana, um campeonato baiano aqui na Parque Santiago. Espero que seja o primeiro de muitos. É uma parceria muito forte com a prefeitura, através do projeto Viva Esporte. E dentro dessa linha a gente pretende ainda fazer pelo menos mais outros dois eventos esse ano aqui na área da Parque Santiago", disse Evaldo ao Portal A TARDE.

Em novembro de 2023, foi realizado o "A Tarde Play by Infinite Tennis", que também reuniu os apaixonados pelo tênis e que teve um cunho social. Evaldo destacou a parceria na época.

"Foi um evento que só veio agregar, até mesmo pra atrair novos parceiros para vir acontecer o Campeonato Baiano. Abriu as portas e o A TARDE se tornou uma parceira nossa. Fez o A TARDE Play e está também fazendo a cobertura do torneio Infinite Open. Acredito que vão vir outros", comentou.

Já Mariano Ventura, tenista amador e vencedor do jogo de abertura do Infinite Open, falou da importância do tênis e de outras modalidades esportivas para agregar e unir as pessoas, além de melhorar a qualidade de vida.

"Estou muito feliz e realmente o tênis está vivendo um bom período, um número de inscritos bastante elevado, isso mostra como está em evolução o nosso esporte. Então, assim, é muito gratificante, independente de ganhar ou perder, isso aí pra mim é o que menos importa. O importante é ver a sociedade toda aqui querendo participar, independente do tênis, do futebol, porque aqui na Arena Parque Santiago a gente consegue ver essa estrutura bastante legal e ver como o esporte é muito importante para a sociedade", pontuou.