Partida entre River e Bahia pelo Nordestão pode sofrer mudança; saiba | A TARDE

O confronto entre River e Bahia, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, pode ser alterado, após pedido da equipe do Piauí. Inicialmente programado para o estádio Albertão, a partida agora deve ser no Lindolfo Monteiro, que fica no Centro de Teresina.

De acordo com Genivaldo Campelo, vice-presidente do tricolor piauiense, o pedido partiu do treinador Fabiano Soares, que afirmou que a equipe havia se adaptado melhor em um campo com dimensões menores. As informação são do ge.

O pedido de mudança foi enviado a Federação de Futebol do Piauí (FFP) nesta segunda-feira, 5, que posteriormente deve ser repassado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O local deve ser a única mudança no confronto, que continuará no sábado, 10, às 16h.

Neste ano, o River só atuou no Lindolfo Monteiro em uma única oportunidade, onde venceu o Altos por 3x0, pela segunda rodada do Campeonato Piauiense.

O Lindolfinho foi o palco da partida entre Altos e Vitória no domingo, 4, pela Copa do Nordeste. O duelo terminou empatado em 0 a 0 e o gramado foi bastante criticado pelo técnico Léo Condé.

Contra o Esquadrão, o Galo vai atrás do primeiro triunfo no Nordeste, já que foi derrotado pelo Treze, por 1x0, na primeira rodada. O Bahia, por outro lado, derrotou o Sport, na Arena Fonte Nova por 2x1.