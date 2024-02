"Partida segura", diz Ramires, do Barcelona, após vitória; veja gol | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus venceu o Itabuna na noite desta quarta-feira, 14, por 1x0 e, com 13 pontos, igualou o Bahia na liderança do Campeonato Baiano de 2024. Pela 7ª rodada, Ramires marcou um golaço de cavadinha no Estádio Mário Pessoa e deu a vitória a sua equipe, sendo eleito o craque do jogo pelo feito.

Em entrevista à TVE, emissora oficial do Baianão, o atleta agradeceu ao restante do elenco e afirmou que foi uma "partida segura". Além disso, Ramires afirmou que a onça não vai parar por aqui e brigará no topo da tabela.

"Quero agradecer a todo o grupo que hoje fez uma partida segura. A gente sabia que hoje o principal seria a vitória e graças a Deus conseguimos. No dia do meu aniversário, fazendo gol, ganhando prêmio, então eu queria agradecer muito a Deus, né, e a esse grupo que só tem mostrado ser um grupo forte e com certeza vamos brigar lá em cima" disse o camisa 8.

Acompanhando Ramires estava a sua filha Raquel, que disse gostar de futebol e previu o resultado e o gol marcado pelo papai dentro de casa.

"Eu falei que ele ia fazer um gol e que seria 1x0 para a gente ganhar do Itabuna" disse a pequena, que deu sorte ao pai, segundo o mesmo.

"Ela é pé quente. Está todos os jogos comigo e gosta muito de futebol" finalizou o craque do jogo.

O Barcelona de Ilhéus entra novamente em campo na próxima quarta-feira, 15, contra o Bahia de Feira, atual lanterna da competição. A partida será dentro de casa, no Estádio Mário Pessoa, com pontapé inicial previsto para às 19h15.

Confira o gol marcado por Ramires: