Paul Pogba é suspenso provisoriamente por doping

O meia francês Paul Pogba, da Juventus, foi suspenso provisoriamente depois de ter sido flagrado pelo uso de testosterona, informou à AFP a Agência Italiana Antidoping (Nado).

"O Tribunal nacional antidoping informa que, conforme a recomendação do órgão fiscalizador, pronuncia a suspensão provisória de Paul Labile Pogba", indicou a Nado em um comunicado.

A suspensão se deu por "violação dos artigos 2.1 e 2.2 pela presença das seguintes substâncias proibidas: metabólitos de testosterona", acrescenta a nota.

A Nado não informou a data do teste de Pogba, mas segundo a imprensa local, o jogador passou pelo controle antidoping após o jogo da Juventus com a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

Se a análise da contraprova confirmar a presença da substância proibida, o meia francês poderá ser suspenso por até quatro anos.

Pouco antes do anúncio do teste positivo, Pogba tinha afirmado sentir "a paixão" e "a vontade" de jogar nesta temporada, em uma entrevista à Al Jazeera.