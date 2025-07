Paulinho vibra com gol diante do Botafogo no Mundial de Clubes

Paulinho celebra o gol da classsificação do Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras garantiu sua classificação no Mundial de Clubes ao superar o Botafogo, com gol marcado por Paulinho, na tarde deste sábado, 28. O atacante, que entrou na reta final do jogo, foi decisivo com um chute rasteiro certeiro, que venceu o goleiro alvinegro John e colocou o Verdão nas quartas de final da competição internacional.

Após o apito final na Filadélfia, o artilheiro alviverde falou do turbilhão de sentimentos vividos dentro de campo.

"Foi muita emoção. Um jogo extremamente difícil contra uma equipe extremamente competitiva. Sabia que, com a prorrogação, o jogo ia esfriar em algum momento e seria preciso mudar o ritmo", explicou.

A leitura de jogo foi crucial para o gol. Segundo Paulinho, a ideia do chute rasteiro veio de uma rápida conversa com o companheiro Mike, momentos antes do lance decisivo.

"Uns dois minutos antes do gol, o jogo parou e eu virei pro Mike e disse que precisava de um chute rasteiro. O Ríos tinha acabado de chutar uma bola no alto, quase fizemos, mas o goleiro deles estava muito bem nas bolas altas. Eu sabia que, no chão, a gente poderia surpreender", contou.

Em uma rara brecha da defesa do Botafogo, Paulinho recebeu com espaço, finalizou rasteiro com precisão no canto inferior do gol e explodiu a torcida palmeirense presente no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"Fui muito feliz no gol, me dá mais confiança ainda. Claro que estou passando por um momento difícil por causa da minha lesão, ainda sinto bastante dor, é difícil conviver com isso, mas o que importa é que demos mais um passo em uma competição muito importante", afirmou.

Paulinho tem convivido com uma lesão por estresse na tíbia da perna direita. Ele comentou sobre a contusão e de como tem sido atuar com o problema nos últimos jogos.

"Não tem muito mistério. É saber dosar os impactos, porque a lesão estressa bastante a região. Então é muito descanso e saber usar o momento certo para mostrar o que eu sei fazer", explicou o camisa 10, reforçando o esforço nos bastidores para estar em condições de jogo.

Com a vitória, o Palmeiras aguarda o adversário nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes no confronto entre Benfica e Chelsea.