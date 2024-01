Pé quente: PSG conquista Supercopa da França em estreia de brasileiro | A TARDE

Na França, o PSG conquistou a Supercopa-2023 ao vencer por 2 a 0 o jogo único contra o Toulouse, no Parc des Princes, nesta quarta-feira, 3. Além de colocar frente a frente o campeão francês de 2022/23 (Paris) e o campeão da Copa da França 2022/23 (Toulouse), o jogo marcou a estreia do zagueiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo. Os gols da partida foram marcados por Lee e Mbappé, no Parque dos Príncipes.

Beraldo entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do lesionado Skriniar. Foi ovacionado pela torcida que o aplaudiu e gritava olé sempre que o garoto de 20 anos tocava na bola.

Apesar da complexidade da partida, o PSG iniciou o confronto bem favorito e não teve dificuldades para abrir ao placar, pois fez isso aos 2 minutos do primeiro tempo com Lee. No fim da primeira etapa, precisamente aos 44 minutos, Mbappé recebeu pela esquerda, invadiu a área cortando para o meio e bateu com força para matar o goleiro Restes.

"Estou muito feliz. Eu não poderia nem imaginar jogar uma partida hoje, nem sabia se seria convocado ou não. Deus me deu a oportunidade de jogar e conquistar um título logo na minha primeira partida, acho que não tem como explicar esse sentimento", disse o zagueiro após o jogo