Pela 1ª vez, Feira de Santana recebe Torneio Internacional de Tênis

Pela primeira vez na história, a cidade de Feira de Santana será palco de um torneio internacional profissional de tênis no interior da Bahia. O Engie Open - ITF W60 terá início no domingo, 30, e se estenderá até o dia 5 de agosto, na Academia de Beach Tennis e Tênis Smash.

O evento conta com a participação de renomadas tenistas de várias nacionalidades e que integram o ranking mundial. O torneio oferece a oportunidade de conquistar 60 pontos, uma das maiores pontuações da temporada feminina no país.

A programação do evento terá início com os jogos do qualifying no domingo, 30, e na segunda-feira, 31, que definirão as últimas vagas para a chave principal. A partir de terça-feira, 1º, as principais jogadoras já estarão em quadra para disputar a primeira rodada. As partidas seguirão durante toda a semana, incluindo as oitavas, quartas e semifinais, culminando na grande final no domingo, 5. Todos os jogos estão programados para iniciar às 10h da manhã e a entrada será mediante a doação de um kg de alimento não perecível.

A competição, realizada em conjunto pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pela Federação Bahiana de Tênis (FBT), oferecerá US$ 60 mil em premiações. Sendo parte do circuito do International Tennis Federation (ITF), o torneio marca o retorno de um evento internacional feminino à Bahia, após o ITF W25 em 2013, realizado em Costa do Sauípe, Mata de São João. Além disso, também reforça a presença da Bahia no cenário esportivo, após o ATP Challenger 80, realizado no ano passado em Salvador, para tenistas masculinos.

O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, celebrou a realização de mais uma competição internacional da modalidade, com destaque especial para o interior do estado.

“A Sudesb vem apoiando a realização de grandes eventos na capital e no interior do estado, como este torneio feminino que entra para a história. Será a primeira vez de um evento deste tamanho no interior, mas em uma grande cidade baiana. Essas grandes atletas vão ajudar a desenvolver o tênis baiano, servindo de inspiração, especialmente, para as meninas em um momento de destaque para o tênis feminino brasileiro”, pontua.

Com destaque para a parceria, Eduardo Catharino, presidente da FBT, ressalta a importância nacional da Bahia, que receberá um dos dois principais torneios femininos do país em 2023, em termos de pontuação para o ranking internacional. Ao lado do ITF W60 de Brasília, que será realizado na semana seguinte ao evento baiano, o torneio, para ele, coloca o estado em foco no cenário esportivo.

“Com essas competições, nossas tenistas não vão precisar sair do país para competir em altíssimo nível, servindo como estímulo também para os tenistas baianos em geral. A expectativa é a melhor possível porque vai ser um grande evento em uma academia muito bonita e espaçosa em Feira de Santana com muito movimento de público. Com o apoio da Sudesb, estamos conseguindo trazer grandes eventos nacionais e internacionais. Esse feminino era um dos poucos que faltavam no nosso portfólio e, com certeza, terá uma grande repercussão nacional”, acrescenta o presidente da FBT.

O torneio conta com a participação de alguns dos principais nomes do tênis mundial. Dentre eles, destaca-se a brasileira Laura Pigossi, medalhista de bronze em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, atualmente classificada como a 142ª do mundo em simples, com sete títulos ITF, e ocupando a 157ª posição em duplas. Além disso, há a francesa Kristina Mladenovic, uma multicampeã de Grand Slams, ex-número 1 do mundo em duplas, e detentora de quatro títulos em Roland Garros, quatro no Australian Open e um em Wimbledon, na variação de duplas. Na categoria de simples, ela é a atual 204ª do mundo, mas já figurou entre as dez melhores.

O tênis brasileiro também estará bem representado pelas jogadoras Carolina Meligeni, de São Paulo, e Gabriela Cé, do Rio Grande do Sul, respectivamente números 3 e 4 do país, ficando atrás apenas de Beatriz Haddah Maia e da própria Laura Pigossi. É esperado que o número de brasileiras na competição aumente com a disputa do qualifying.

Além das partidas, a CBT está promovendo a Semana de Treinamento Feminino durante esta semana, reunindo treinadores das principais tenistas e jovens talentos. Viviane Daltro, sócio-administrativa da Academia Smash, que atua há 20 anos em Feira de Santana, acredita que o torneio impactará positivamente a economia local, beneficiando hotéis, restaurantes e o comércio em geral.

“Estamos muito felizes com a realização e concretização deste grande evento nacional. É muito importante ter essas atletas aqui para a nossa cidade e para as pessoas admiradoras do tênis. Feira de Santana é uma cidade com potencial econômico de turismo, esporte, integração e lazer. Temos as expectativas que essas ações possam impactar de forma positiva ao agregar valor com o esporte”, diz Viviane.