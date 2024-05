Pela terceira vez, Nikola Jokic conquista MVP e é eleito craque da NBA | A TARDE

Após mais uma temporada espetacular do sérvio, o pivô do Denver Nuggets conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada regular da NBA pela terceira vez em sua carreira. A conquista foi anunciada na noite desta quarta-feira, 8, pela liga através do próprio perfil da NBA nas redes sociais.

Com a conquista, Jokic é o nono jogador e o primeiro estrangeiro a conquistar o MVP três vezes. Na carreira, o pivô do Nuggets foi 3x MVP's, 6x All-Star, 5x All-NBA, um Finals MVP e conquistou um título da liga.

Agora, o MVP da temporada regular estará em quadra nesta sexta-feira, 10, contra o Minnesota Timberwolves, pelo terceiro jogo da série. Atualmente, o Denver está perdendo por 2 a 0 e pode protagonizar mais um feito histórico caso vire para cima do time de Anthony Edwards.

