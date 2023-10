Pena de Daniel Alves pode diminuir após pagamento de R$ 800 mil | A TARDE

Preso na Espanha sob a acusação de abuso sexual, Daniel Alves pode ter a pena máxima reduzida em caso de condenação após pagar 150 mil euros à Justiça, o equivalente a R$ 800 mil, como “atenuante de reparação de dano causado”. A informação foi divulgada pelo Portal UOL.

O depósito foi feito no início de agosto pela defesa do brasileiro e seria destinado para a vítima em caso de condenação de Daniel Alves. A jovem albanesa acusa o jogador de forçá-la a fazer sexo dentro do banheiro de uma boate em Barcelona.



O pagamento desta indenização é previsto no código penal da Espanha e não pode ser negado pela vítima. O artigo é levado em consideração para dar uma pena mais branda para o acusado.