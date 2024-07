Pênalti ignorado para a Alemanha ‘revolta’ jornalistas na web

- Foto: Reprodução/Sportv

Jornalistas ficaram “incrédulos” e “revoltados” após um lance polêmico na partida que classificou a Espanha para a semifinal da Eurocopa e eliminou a Alemanha, na tarde desta sexta-feira, 5.



No lance, após chute do alemão Musiala, a bola explodiu no braço esquerdo de Cucurella, dentro da área. Mesmo com o atleta espanhol estando com braço aberto, a arbitragem não deu pênalti.



Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais:

Se isso não é pênalti, eu não entendo é mais nada. — Fred Caldeira (@fredcaldeira) July 5, 2024

Meu Deus! A Euro ignorou um pênalti absurdo. Não tem interpretação aquilo ali. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Bruno Formiga (@brunoformiga) July 5, 2024

O pênalti não dado pra Alemanha agora dá inveja até na arbitragem brasileira. Eles já planejam um mês de intercâmbio pra se atualizar. INACREDITÁVEL! — Igor Rodrigues (@_igorrodrigues) July 5, 2024

É impossível não dar o pênalti do Cucurella. Mesmo sem VAR. É uma mão muito fácil de ver a olho nu. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) July 5, 2024

Pênalti claro para a Alemanha nesta mão do Cucurella, braço aberto, na direção do gol. Como o árbitro viu bem perto, e o VAR não interveio, é possível que a UEFA dê uma orientação bem diversa da Conmebol e CBF. ou então é coisa do árbitro mesmo — Rodrigo Mattos (@_rodrigomattos_) July 5, 2024

Momentos depois, no entanto, surgiu a informação de teria ocorrido um impedimento no início do lance e, por isso, o pênalti não teria sido marcado.