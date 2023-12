Pep Guardiola afirma que Diniz é a "essência" do futebol brasileiro | A TARDE

O Fluminense de Fernando Diniz se prepara para a grande final do Mundial de Clubes, na sexta-feira, 22, e terá nada mais pela frente que o Manchester City, do renomado técnico Pep Guardiola. O espanhol, inclusive, elogiou o adversário e colega de profissão brasileiro.

Segundo Guardiola, Diniz representa o que ele chama de "essência" do futebol brasileiro, futebol este que ele afirma seguir produzindo grandes talentos.

"Está muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência", afirmou o espanhol, que completou: "Brasil sempre é Brasil, os times brasileiros, aconteça o que acontecer, sempre têm bons jogadores, cada vez mais".

O técnico do City também citou André e Ganso como bons jogadores do seu adversário na decisão do Mundial, mas admitiu que ainda irá analisar mais o time do Fluminense e que por enquanto tem apenas "uma vaga ideia" sobre a equipe de Diniz.

"É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade: André, Ganso... Tenho uma vaga ideia. A partir de amanhã [esta quarta], vou me concentrar no Fluminense, para ver o que temos que fazer", explicou.

Titular do Man City e também com Fernando Diniz na Seleção Brasileira, o goleiro Ederson pode ser uma fonte de informações sobre o estilo 'Dinizista'. Guardiola comentou que o arqueiro brasileiro vai "falar das ideias" do treinador do Flu.

"Tenho aqui o Ederson, que vai me falar do Diniz, de suas ideias. Mas no fim são os jogadores que vão fazer a diferença", disse Guardiola.