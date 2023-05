Pesquisa: 25% dos brasileiros admitem já ter feito apostas esportivas

Um em cada quatro brasileiros maiores de 16 anos que utiliza smartphone já participou de apostas esportivas por meio de aplicativos. Os dados foram divulgados pela pesquisa Mobile Time/Opinion Box sobre a utilização de apps no país. Foram ouvidos 2.069 entre os dias 12 e 24 de abril.

Ainda de acordo com a pesquisa, os apps mais populares são Bet365 (18%), Betano (13%), Blaze (8%), Pixbet (5%) e Sportingbet (4%).

Os dados apontam também que 60% dos apostadores reconhecem que perderam mais dinheiro do que ganharam nos aplicativos. Entre as mulheres, 66% admitem ter perdido dinheiro com apostas, enquanto entre os homens, a proporção é de 57%.

Seguindo com a pesquisa, 23% afirmaram que ganharam mais do que perderam com apostas e 17% dizem que nem ganharam e nem perderam dinheiro.