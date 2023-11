"Péssima notícia", diz Arteta ao confirmar lesão de Gabriel Jesus | A TARDE

O brasileiro Gabriel Jesus voltará a ser desfalque do Arsenal, confirmou o técnico Mikel Arteta em entrevista pré-jogo, que será contra o Sheffield United pela 10ª rodada da Premier League. Após decidir o confronto pela Champions League, na terça-feira, contra o Sevilla, onde marcou um gol e deu uma assistência, Jesus desfalcará o clube inglês por "algumas semanas", afirmou o técnico.

Após o jogo diante do clube espanhol, Gabriel realizou exames que constataram uma lesão muscular.

"Podemos perdê-lo novamente por algumas semanas. Ele se sentiu muito estranho e teve muita carga nas últimas semanas com a seleção nacional. Depois disputou aqueles jogos, o que não fazia há muito, muito tempo. Péssima notícia para nós" afirmou Arteta

Iniciando a sua segunda temporada com o Arsenal, Jesus está enfrentando o seu terceiro problema físico. O primeiro ocorreu na Copa do Mundo, onde o camisa 9 sofreu uma lesão no joelho e desfalcou os gunners por mais de três meses. O seguinte aconteceu em agosto, quando ficou de fora dos gramados por 25 dias.

Sem previsão exata de quando voltará a atuar, Gabriel também se tornou dúvida para o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz. O Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 16 de novembro, e a Argentina, no dia 21, ambas as partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa no Mundo, esta que a amarelinha ocupa a 3° colocação.

De volta à Premier League, para suprir a ausência do Camisa 9, Arteta deve usar Nketiah na partida do sábado contra o Sheffield United, que será às 11h, no Emirates Stadium.