Pia Sundhage tem aproveitamento positivo em estreias na Seleção

Próximo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023 contra o Panamá, a treinadora Pia Sundhage traz números animadores no quesito estreias em competições com a amarelinha.

A treinadora sueca comandou o Brasil na Copa América e nos Jogos Olímpicos e tem duas vitórias nas estreias. Em Tóquio, o time brasileiro goleou a China por 5 a 0 na primeira rodada, no Estádio de Miyagi, com gols de Marta (duas vezes), Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto.

No campeonato sul-americano, as brasileiras massacraram a Argentina por 4 a 0, em jogo disputado no Estádio Centenário, na cidade de Armênia, na Colômbia. Os gols brasileiros foram de Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Debinha. O Brasil conquistou o título invicto da Copa América na ocasião.

A meio-campista Angelina enalteceu a preparação da equipe antes do jogo inicial da Copa do Mundo

“A gente está se preparando há um tempo com treinos. Agora é chegar o momento de jogar, de fazer acontecer. Acho que todo mundo está confiante. O elenco está muito bem preparado, tem muita qualidade, tem muito talento aqui. Estamos muito confiantes, independentemente de quem vai começar o jogo”, enalteceu.



O Brasil fará todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo na Austrália. A estreia será contra o Panamá, pelo Grupo F, na próxima segunda-feira, 24, às 8h (horário de Brasília), no estádio Hindmarsh, em Adelaide. As demais partidas da seleção na primeira fase do Mundial serão contra a França, no 29 de julho (sábado), às 7h, em Brisbane, e contra a Jamaica, em 2 de agosto (quarta-feira), em Melbourne.