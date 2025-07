Pituaçu: Governo pede agilidade da prefeitura para garantir liberação do estádio

Estádio Metropolitano de Pituaçu aguarda liberação para ser utilizado - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, cobrou publicamente a emissão do alvará municipal que permitirá a plena utilização do Estádio de Pituaçu para jogos de competições profissionais e outros eventos. A liberação depende da Prefeitura de Salvador, com quem, segundo Vasconcelos, o diálogo já está em andamento.

“A documentação necessária para sediar competições profissionais está completa. O que falta é a emissão do alvará pela prefeitura municipal, com a qual estamos em contato para agilizar o processo. A obtenção deste documento é crucial para que Pituaçu possa receber novamente jogos da segunda divisão do Campeonato Baiano, do Campeonato Feminino, tanto nacional quanto estadual, em suas categorias profissional e de base”, disse o secretário durante evento de visitação a fábrica da BYD, em Camaçari.

Estádio de Pituaçu, que passa por um processo de modernização e tem recebido atenção especial do governo estadual. Entre as melhorias em andamento, o estádio recebeu recentemente um novo sistema de iluminação cênica, além da instalação de painéis de energia solar, com foco na sustentabilidade e na geração de energia renovável.

“Atualmente, o estádio é bem administrado e está em constante processo de modernização. A energia solar é um passo importante rumo à sustentabilidade das nossas operações”, explicou o secretário.

No ano passado, Pituaçu foi o estádio que mais recebeu jogos de competições oficiais em todo o Brasil, consolidando-se como peça fundamental para o calendário do futebol baiano, inclusive como alternativa diante da indisponibilidade da Arena Fonte Nova, do Barradão ou de praças no interior.

“Nem todos os jogos podem ser realizados em outros locais. Pituaçu é um equipamento essencial. Estamos em diálogo para encontrar a melhor alternativa para sua gestão”, afirmou Vasconcelos.

Estádio multiuso e estratégico para o esporte baiano

Sobre um possível processo de concessão, o secretário esclareceu que não há nenhum procedimento formal em andamento. Segundo ele, existem apenas entendimentos informais, sem tratativas oficiais com o Governo do Estado.

“Esperamos continuar na gestão do estádio, transformando-o em um espaço multiuso, dedicado ao futebol, mas também apto a receber eventos religiosos, culturais e esportivos de diversas modalidades. Já sediamos o Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha, competições de atletismo e outros eventos, demonstrando a versatilidade do estádio.”

Com todas as exigências técnicas e estruturais atendidas, o Governo da Bahia espera que a liberação por parte da prefeitura ocorra o quanto antes, a fim de garantir que Pituaçu volte a cumprir plenamente sua função pública como um dos mais relevantes equipamentos esportivos do estado.

“Estamos trabalhando intensamente para modernizá-lo, como evidenciado pela nova iluminação. Pituaçu certamente continuará proporcionando momentos de alegria para a população baiana”, concluiu.