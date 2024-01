Plataforma de streaming anuncia transmissão da Copa do Nordeste 2024 | A TARDE

A plataforma de streaming DAZN, que diminuiu seus investimentos no Brasil nos últimos anos, firmou um acordo nesta quarta-feira (3) para transmitir a Copa do Nordeste 2024, que terá início no próximo sábado (6).

Este é um marco significativo para o streaming, sendo a primeira aquisição de destaque nacional em algum tempo. A transmissão do torneio será em parceria com o canal Nosso Futebol, já conhecido por cobrir o evento na TV por assinatura, disponível nas operadoras Claro e Sky.

O DAZN apresentará a Copa do Nordeste em um formato de pay-per-view. O serviço de streaming, comercializado no Brasil pelo valor mensal de R$ 19,90, transmitirá todos os jogos da competição.

Além do DAZN, a Copa do Nordeste 2024 contará com transmissão do Nosso Futebol e da ESPN. Na TV aberta, o SBT transmitirá o evento para oito dos nove estados do Nordeste.

Desde seu lançamento no Brasil em 2018, o DAZN teve uma programação diversificada, incluindo eventos de grande porte como a Copa Sul-Americana, a Recopa, o Campeonato Francês e a Premier League.

No entanto, devido à pandemia de covid-19 em 2020, a empresa devolveu direitos de transmissão e reduziu consideravelmente suas operações no Brasil.

Atualmente, o DAZN oferece apenas a transmissão da Série C do Brasileiro e o NFL League Pass, que permite acesso a todas as partidas da liga de futebol americano.