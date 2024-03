Pogba se pronuncia nas redes após suspensão por doping; confira | A TARDE

O meia francês Paul Pogba se pronunciou após a suspensão por doping, divulgada na manhã desta quinta-feira, 29, Em comunicado oficial, o craque se disse "triste" e "chocado" com a decisão do órgão e garantiu sua inocência.

"Posso afirmar que eu jamais tomei de forma consciente e deliberada qualquer tipo de suplemento que viola as regras antidoping", assegurou Pogba.



De acordo com a ESPN americana, a expectativa é que o jogador de 30 anos entre com recurso no Corte Arbitral do Esporte (CAS). O francês havia testado positivo para testosterona sintética após exame realizado no dia 20 de agosto de 2023.

Na oportunidade, o atleta não foi a campo no duelo entre Udinese e Juventus, mas foi sorteado para o exame antidoping. Pogba foi suspenso em setembro e teve a contraprova realizada e confirmada em outubro.

A tendência é que a "Velha Senhora" rescinda o contrato com Pogba, diz a mídia italiana, por conta do caso. O atual vínculo entre as partes tem duração até junho de 2026.