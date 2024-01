Polícia encerra caso do sequestro de Marcelinho Carioca; entenda | A TARDE

A Polícia Civil de São Paulo encerrou, no final de dezembro, as investigações sobre o sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, que aconteceu no mês passado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Quatro pessoas, incluindo dois homens e duas mulheres, já tinham sido presas acusadas de participarem do sequestro.

Agora, a Divisão Antissequestro (DAS) identificou outras seis suspeitos que também podem estar envolvidos na situação. Ao todo, 10 pessoas podem ter participado do crime.

Eles respondem pelos crimes de roubo, receptação, associação criminosa e extorsão mediante sequestro. As penas por esses crimes podem chegar a mais de 30 anos de prisão para cada pessoa envolvida.

De acordo com os policiais, a identificação dos suspeitos aconteceu após cruzarem os depoimentos das testemunhas com as provas materiais, como as impressões digitais colhidas no carro do ex-jogador e no cativeiro em que as vítimas foram mantidas.

Quem ainda está foragido é Caio Pereira da Silva, de 23 anos, acusado de ser o dono do cativeiro. Ele e Camily Novais da Silva, de 20 anos, que também está foragida, são acusados de pedir dinheiro para amigos e familiares de Marcelinho Carioca.

Outros procurados são: Matheus Eduardo Candido Costa, 22 anos; Jean Fernando Freitas Barbosa, 20 anos; Michael dos Santos Rocha, 20 anos, e Guilherme Silva dos Santos, 19 anos.

Os presos em flagrante são: Jones Santos Ferreira, de 37 anos, e Wadson Fernandes, de 29 anos. Eles são acusados de atuar como "conteiros" do dinheiro que iriam receber do sequestro.

Já Thauanata Lopes dos Santos, de 18 anos, que é namorada de Caio e teria sido “carcereira” dos reféns, também segue detida. Por último, Eliane Lopes de Amorim, de 30 anos, saiu da cadeia e está em prisão domiciliar, a pedido da defesa por ela ter duas crianças pequenas para cuidar. Ela é suspeita de receber parte do dinheiro do sequestro.