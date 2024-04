Popó aceita desafio de Vitor Belfort e afirma: "Vou te pegar" | A TARDE

Após provocações e pedidos de desafio, o pugilista baiano Acelino "Popó" Freitas decidiu que vai encarar o ex-campeão do UFC Vitor Belfort em uma luta de boxe. A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 21, através de postagem nas redes sociais.

"Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na merda aí, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável, e me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Sabe aquela coisa agressiva e chata? Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam! Velho, eu aceito o seu desafio e vou te pegar. Pode aguardar", bradou Popó em sua conta no Instagram.

Aos 48 anos, o tetracampeão mundial de boxe ultimamente tem participado de lutas com celebridades brasileiras, como o caso do comediante e Youtuber Whindersson Nunes e do ex-BBB Kleber Bambam, que provocou Popó insistentemente até ele aceitar o duelo.

O próximo desafio de Popó nos ringues será contra o empresário Guilherme Grillo, em Florianópolis, no próximo sábado. Grillo é canhoto como Berfort. O pugilista baiano garantiu que vai derrubar o lutador carioca no combate.

"Vou quebrar ele todo no pau pra você ver como vai ser fácil te arrebentar. O seu desafio, eu aceito", finalizou Popó.