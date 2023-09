Popó assina contrato e vai lutar contra o ex-BBB Kleber Bambam

Após uma série de provocações, Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam decidiram resolver suas desavenças no cenário de luta. Na noite desta quinta-feira, 14, o tetracampeão mundial de boxe e o ex-BBB compartilharam vídeos em suas redes sociais, formalizando a assinatura de contratos e confirmando sua participação no Fight Music Show 4. A data exata do evento ainda não foi divulgada, mas a organização também confirmou o combate por meio das redes sociais.

As provocações entre Popó e Bambam são antigas nas redes sociais, mas assumiram um caráter mais intenso durante a pesagem do último confronto do pugilista, que foi contra o youtuber Junior Dublê no Fight Music Show 3. Nessa ocasião, o ex-BBB marcou presença no evento e causou alvoroço ao se envolver em uma acalorada discussão com o tetracampeão mundial de boxe, roubando a atenção de todos.

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Popó é visto assinando várias páginas de um contrato e envia uma mensagem direta a Kleber Bambam.

“Você vem falando besteiras há cinco meses, vem falando que o foguete vai me pegar, que vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado do ringue. Você vai ver o foguete ‘dar xabu’, porque eu sempre me preparei e sempre levei a sério tudo que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada e agora vai ter que arcar com suas consequências. Espere”, disse o baiano.

Kleber Bambam respondeu com a mesma intensidade. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o ex-BBB jurou que vai dar trabalho a Popó.

“É, isso não é sonho não. Isso é realidade. Acorda, rapá! Não te falei que ia chocar o mundo? Eu te avisei, né, amigão? Olha o contrato aqui na mesa. Olha o contrato aqui. Está aqui o seu contrato. Agora paga para ver. Vai entrar uma mão e vou arrancar sua cabeça. Eu te avisei, vou chocar o mundo. O foguete vai te pegar, rapá”, falou o campeão do BBB.