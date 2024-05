Popó desafia boxeador famoso para luta; veja vídeo | A TARDE

O lutador baiano Acelino “Popó” Freitas publicou um vídeo inusitado em seu perfil no Instagram na tarde desta segunda-feira, 6. No post, Popó desafia o astro internacional do cinema e das artes marciais Jean-Claude Van Damme.

"O Brasil inteiro viu que meu último combate não deu nem 'pro cheiro'. Agora vou ser mais ousado e desafiar um casca grossa e com renome internacional, alguém que veio pro Brasil e a gente conhece muito bem. Van Damme, olha que a sua hora vai chegar! Vai encarar ou vai arregar?", disparou o 'Mão de Pedra'.

Nas imagens, o tetracampeão mundial de boxe aparece em treinamento com um sparring num ringue de boxe.

Último combate

Em fevereiro deste ano, o pugilista nocauteou o fisiculturista Kleber Bambam em um combate que durou 36 segundos. O tempo suportado pelo ex-BBB, diante do campeão mundial, gerou diversos memes na internet.

Os dias que antecederam o duelo foram repletos de provocações, principalmente da parte de Bambam.

