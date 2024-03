Popó diz que Bambam pagará pelas provocações: "Hora de descontar tudo" | A TARDE

A apenas um dia para o grande confronto entre Acelino Popó Freitas e Kléber Bambam, no evento do Fight Music Show 4, em São Paulo, o clima de rivalidade e provocações entre os dois segue em alta. Em entrevista ao canal Combate, o tetracampeão mundial de boxe contou que está tranquilo e preparado para o duelo, além de não ter medo do ex-BBB e fisiculturista.

"Não tem ansiedade nenhuma, não tem preocupação nenhuma. A gente tem os cuidados, preocupação com ele não tenho nenhuma, é zero. Os cuidados sim. Quando você se preocupa você leva para o seu psicológico, quando você tem os cuidados, você está no seu emocional, está tudo tranquilo, você está ali segurando a onda, está beleza, eu sei o que vem de lá, eu sei o que é que eu posso fazer. Eu tenho um raio-x da distância mais ou menos. A gente vai estar controlando bem tudo isso aí, vou passar por cima", disse ele.

Após longos meses de 'trocação de farpas' nas mídias sociais, os dois enfim vão poder resolver as diferenças cara a cara, no ringue. O tetracampeão mundial diz pretendr acertar as contas neste sábado. "Ele está há meses me perturbando, não foi pouco. Agora é a hora de eu descontar tudo. Quem é que vai pagar? O Bambam", afirmou.

Mesmo aposentado profissionalmente, Popó ainda continua presente nas lutas. O esportista, que lutará na festividade do Fight Music Show pela quarta edição seguida, não pretende parar por ai. Após a briga contra Bambam, ele revela que já tem compromisso marcado em Floripa, desta vez contra um empresário.

"Eu tenho uma luta daqui um mês em Floripa. Contrato assinado, vou lutar em Jurerê contra o Guilherme Grilo, um cara que trabalha com inteligência artificial. Ele tem mais de mil pessoas inscritas num canal dele. É um cara bem sucedido lá, de uma família conhecida lá em Santa Catarina. Ele me desafiou, mandou contrato, assinei e a gente vai lá. Eu vou dar umas porradas nele", contou.