Popó diz que prefere enfrentar Bambam, ex-BBB, do que Mc Livinho

Após o Fight Music Show 3, Acelino Popó Freitas decide retomar a rivalidade com Kleber Bambam ao invés de enfrentar MC Livinho. Em uma publicação no Instagram, o tetracampeão mundial de boxe expressou seu desejo de enfrentar o campeão do 'Big Brother Brasil' 1, mas ressaltou a necessidade do compromisso por parte do artista. Durante a pesagem para o evento no último sábado, 26, ambos tiveram um sério desentendimento.

“Se for homem mesmo e assinar o contrato que está pronto há mais de dois meses, você será o próximo, Bambam. E, com você, será ainda pior”, escreveu Popó.

No Fight Music Show 3, o lendário esportista brasileiro não deu trégua para Junior Dublê. Encarando o sósia de Vin Diesel, o baiano precisou de um pouco mais de um minuto de castigo ao adversário para fazer a equipe adversária desistir e jogar a toalha.

Na ocasião, Bambam, que vinha desafiando Popó há meses, foi completamente ignorado após o anúncio da vitória do boxeador consagrado. Enquanto o ex-participante do BBB foi deixado de lado pelo tetracampeão mundial, ele recebeu um desafio do baiano para enfrentar MC Livinho, que venceu Dynho Alves por nocaute no mesmo evento.