Popó é submetido a cirurgia após luta contra Wanderlei Silva

Internação acontece após o lutador fraturar a mão durante a briga generalizada - Foto: Reprodução rede social

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas, foi internado e submetido a uma cirurgia no Hospital Rede D'OR, em Salvador, nesta segunda-feira, 29.

A internação acontece após o lutador fraturar a mão durante a briga generalizada que se formou ao final da luta contra Wanderlei Silva, no evento Spaten Fight Night, realizado no último sábado, 29, em São Paulo,

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa de Popó, o lutador deu entrada no hospital por volta do meio-dia. O documento informou que, apesar da gravidade, os exames de imagem da cabeça não apontaram nenhuma lesão ou fratura.

A cirurgia, com duração prevista de duas horas e meia, foi necessária para tratar a fratura na mão.

A assessoria destacou a particularidade do ocorrido, afirmando que esta é a primeira vez em 35 anos de carreira que Popó sofre uma fratura na mão, um dos principais instrumentos de trabalho de um pugilista.

A confusão que resultou na lesão se iniciou após a vitória de Popó por nocaute contra Wanderlei Silva. Em meio à comemoração, uma série de provocações mútuas entre as equipes dos atletas culminou em um tumulto em pleno ringue, que envolveu diversos membros das equipes e seguranças.