Popó já sabe quem vai enfrentar no Fight Music Show; confira

O desfecho da novela finalmente chegou. Após meses de especulação sobre possíveis adversários como Kleber Bambam e Naldo Benny, o pugilista baiano Acelino Popó Freitas terá como próximo oponente Junior Dublê, um ator e youtuber conhecido por seu trabalho como dublê do ator Vin Diesel e por seus vídeos de pegadinhas no YouTube.

De acordo com o canal 'Combate', o contrato já foi assinado e os dois se enfrentarão na luta principal do Fight Music.

Junior Dublê se tornou conhecido ao atuar como dublê do renomado ator Vin Diesel durante as filmagens do quinto filme da franquia 'Velozes e Furiosos', cuja trama se desenrola no Brasil. O ator acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, além de quase 2 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube, onde compartilha vídeos de pegadinhas.

Recentemente, Junior Dublê divulgou um vídeo de um encontro no aeroporto com Popó, no qual ele provoca e desafia a lenda do boxe para um duelo.

Popó está se preparando para sua terceira participação no Fight Music Show. O renomado pugilista baiano já superou o comediante Whindersson Nunes e o ex-lutador de MMA José Pelé Landi em edições anteriores.

Além de Popó e Junior Dublê, o Fight Music Show 3 já conta com a confirmação de outras celebridades, como o cantor de funk Livinho, o rapper Nog e o renomado gamer brTT.