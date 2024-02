Popó x Bambam: tetracampeão e ex-BBB se enfrentam; veja dia e horário | A TARDE

Rodeados de expectativas, Acelino Popó Freitas, tetracampeão do mundo, e Kleber Bambam, primeiro campeão do Big Brother Brasil, se enfrentam no Fight Music Show 4, com os holofotes voltados para a disputa. A luta será neste sábado, 24, na Arena Vibra São Paulo, em São Paulo, com previsão de início para às 20h30.

Além da principal disputa da noite, outros confrontos poderão ser assistidos, seja de boxe ou MMA. Entre eles, estão os cantores de funk Nego do Borel e MC Gui, o ator Thomaz Costa e o ex-UFC Fábio Maldonado.

Fight Music Show 4 é um evento que conta com a participação de famosos e pessoas do mundo do esporte. Na última edição, Popó enfrentou o humorista Whindersson Nunes e a luta foi encerrada em empate técnico.

A noite completa do torneio será transmitida no pay-per-view do Canal Combate. Entretanto, a luta principal, entre Popó e Bambam, poderá ser assistida na Globo.