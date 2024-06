Por desacato, jogadores do Talleres são detidos; entenda | A TARDE

A noite desta quarta-feira, 29, foi complicada para o volante Portilla e o goleiro reserva Morales, ambos do Talleres. Após a derrota por 2 a 0 que garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores para o São Paulo, os dois jogadores foram detidos pela Polícia por desacato.

Na madrugada desta quinta-feira, 30, ambos passaram por uma audiência no Jecrim (Juizado Especial Cível e Criminal) no Morumbi. Eles foram liberados após concordarem em pagar uma multa de R$ 10 mil cada um.

"No intervalo da partida, houve o início de uma confusão em razão da não marcação de um pênalti para a equipe do Talleres. Os atletas foram reclamar com a arbitragem. Como ocorre sempre aqui, a Polícia Militar fez uma proteção para o árbitro. Vocês notam que o árbitro foi um pouco para trás, os policiais fizeram a barreira com os escudos, e o goleiro passou a reclamar que o escudo teria encostado nele. As equipes foram para o vestiário, desceram no túnel, houve mais discussão. Mas até então tudo tranquilo, coisas do futebol, da partida que ainda não tinha se decidido".

"No final da partida, logo após o apito final, o goleiro reserva passou pelo trio de policiais que faziam a escolta da arbitragem, os mesmos que haviam estado ali no intervalo, e proferiu xingamentos a eles. Isso foi testemunhado por outros policiais e por outras pessoas. No campo, outro atleta também xingou os policiais. Eles foram detidos ainda no vestiário, foram encaminhados para o Jecrim. Estão sendo autuados e vão passar por audiência para serem liberados", explicou o delegado Cesar Saad, que confirmou que os valores das multas serão revertidos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Logo após o término do primeiro tempo, o goleiro Morales foi atingido por um escudo de um policial que cercava o árbitro Jhon Ospina, desencadeando a revolta de Guido Herrera, o goleiro titular, e resultando em uma confusão.

A irritação dos argentinos com o árbitro Jhon Ospina teve início quando o colombiano ignorou um pênalti de Luciano em Ramón Sosa, lance que, segundo o comentarista Paulo César de Oliveira, deveria ter sido marcado.

O clima esquentou e permaneceu tenso até o túnel dos vestiários, com auxiliares dos dois times envolvidos em um acalorado bate-boca.

Com um gol de pênalti convertido por Lucas, o São Paulo encerrou o primeiro tempo com uma vitória parcial de 1 a 0. O camisa 7 chegou a falhar na primeira tentativa, mas a arbitragem determinou que a cobrança fosse repetida devido à antecipação do goleiro Guido Herrera para defender.

Na etapa final, Luciano marcou o segundo gol e definiu a vitória do São Paulo no Morumbis.



