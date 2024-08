Por descumprir regulamento, Japão desconvoca ginasta das Olimpíadas

Miyata é considerada a maior ginasta do Japão - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Shoko Miyata, maior atleta do Japão na ginástica artística, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta de 19 anos foi flagrada fumando e consumindo bebida alcoólica prestes do início da competição. Ela violou o código de conduta da delegação e do país, em que o uso de álcool e tabaco por menores de 20 anos é terminantemente proibido.

Por conta da exclusão de Miyata, o time feminino contará com somente quatro atletas nos Jogos. Tadashi Fujita, presidente da Associação Japonesa de Ginástica, se desculpou pelo ocorrido. “Pedimos desculpas do fundo do coração por isso”, disse em coletiva.

Já Mutsumi Harada, treinador de Shoko Miyata, revelou que a atleta vinha sendo pressionada a conquistar resultados positivos na modalidade. Chorando, ele pediu a compreensão dos torcedores sobre o caso.

“Ela estava passando os dias realmente sobrecarregada com tanta pressão. Eu imploraria que as pessoas entendessem isso”, declarou o técnico.

Miyata é a atual campeã nacional de ginástica. Ela conquistou a medalha de bronze na trave no campeonato mundial de 2022 e em quinto lugar na competição geral.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, atletas relataram casos de problemas de saúde mental devido a pressão por resultados.

O principal é o da ginasta norte-americana Simone Biles, considerada a maior ginasta da história, que abriu mão de competir por não se sentir bem. Ela deu a volta por cima e vai participar dos Jogos de Paris.

“Por anos eu fui celebrada pelas minhas vitórias. Agora sou celebrada por ser humana, ser vulnerável", disse a campeã olímpica em entrevista ao canal NBC.