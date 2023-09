Por falha, CBF afasta árbitros da partida entre Corinthians x Grêmio

Após reconhecer que ocorreu erro na não marcação de um pênalti cometido por Yuri Alberto no jogo entre Corinthians x Grêmio, a CBF decidiu afastar o árbitro Wilton Pereira Sampaio e toda a equipe do VAR envolvida na partida.

A decisão ainda não foi formalizada pelo órgão máximo do futebol nacional. Foram afastados Wilton Pereira Sampaio (árbitro principal), Emerson de Almeida Ferreira (VAR), Johnny Barros de Oliveira (Assistente VAR 1) e Michel Patrick Costa Guimarães (Assistente VAR 2).

De acordo com o canal ESPN, os chefes de árbitragem estavam incomodados com a falha da equipe de árbitragem que é considerada de "nível de Copa do Mundo". Os profissionais envolvidos passaram por uma reciclagem no PADA (Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro).

Jogada ocorreu no segundo tempo

Na jogada, o atacante Ferreira, do Grêmio, cruza e a bola bate no braço direito do atacante Yuri Alberto, do Corinthians, dentro da área. O árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, justificou que o jogador corintiano não tinha a intenção de bloquear e estava com o braço em posição natural.