Por sonegação, Bernie Ecclestone é condenado a 17 meses de prisão | A TARDE

Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, foi condenado pela Corte da Coroa de Southwark, no Reino Unido, a 17 meses de prisão nesta quinta-feira, 12. O empresário de 92 anos se declarou culpado por sonegar impostos e pagará 652,6 milhões de libras (R$ 4 bilhões) para compensar 18 anos do crime. Por conta da idade avançada, Ecclestone não cumprirá a pena em regime fechado.

A acusação sobre Ecclestone é por não declaração de ganhos no valor de 400 milhões de libras (R$ 2,5 bilhões), que estavam em contas bancárias de Singapura. Durante audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster, em 2022, Ecclestone alegou ser inocente das acusações. O britânico era comandante da Fórmula 1 entre 1978 e 2017 e acumulou quase R$ 16 bilhões no período.

Em maio do ano passado, Bernie Ecclestone foi preso no Brasil por porte ilegal de arma. Ele foi detido no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com uma pistola calibre 32 sem documentação quando saía de sua propriedade no interior de São Paulo. Após pagar fiança de R$ 6 mil, foi liberado.,

O magnata se envolveu em outra polêmica, dezza vez na Alemanha. Ele pagou 100 milhões de euros (R$ 534 milhões) para encerrar um processo de suborno e corrupção. Ecclestone foi indiciado por depositar 44 milhões de euros (R$ 235 milhões) ao ex-presidente de um banco na negociação dos direitos de transmissão da Fórmula 1 em 2006.