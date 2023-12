Portaria faz última rodada do Brasileirão "calar" Voz do Brasil | A TARDE

Noticiário radiofônico estatal que todas as emissoras brasileiras devem reproduzir na janela de horário entre 19h e 22h, a Voz do Brasil será dispensada nesta quarta-feira, 6, por conta da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



A dispensa do programa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi publicada no Diário Oficial da União com autorização do ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Com exceção da partida entre os já rebaixados Goiás e América, em Goiânia, que acontecerá às 19h, todos as outras 18 equipes entrarão em campo às 21h30. São nove partidas simultâneas no total.

Brigam pelo título Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Tentam garantir classificação para a fase de grupos da Libertadores, além de Atlético Mineiro e Flamengo, o Grêmio e o Botafogo.

Na luta contra o rebaixamento, há uma vaga para três times: Bahia, Vasco e Santos. O Santos também luta por vaga na Copa Sul-Americana.