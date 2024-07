Portugal atropela Turquia e avança na Euro; Tchéquia e Geórgia empatam

Bernardo Silva comemora gol de Portugal - Foto: Divulgação | Twitter | Eurocopa

Dois jogaços movimentaram o Grupo F da Eurocopa nesta manhã de domingo (21), com destaque para a vitória de Portugal, do astro Cristiano Ronaldo, que não tomou conhecimento da Turquia. Com o resultado, os portugueses lideram a chave e estão com 100% de aproveitamento.

Tchéquia e Geórgia empatam por 1 a 1

O primeiro jogo do grupo aconteceu no Volksparkstadion, em Hamburgo, e terminou empatado. Tchéquia e Geórgia marcaram uma vez cada e levaram apenas um pontinho. Os artilheiros da partida foram Mikautadze, para os georgianos, enquanto Schick anotou o gol tcheco e deixou tudo igual.

O resultado não foi bom para nenhuma das seleções, especialmente para a lanterna Geórgia, que só soma um ponto na Euro. Apesar de também ter a mesma pontuação, a Tchéquia ao menos ocupa a 3ª colocação. Vale lembrar que os melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final do torneio.

Portugal de CR7 atropela Turquia

A Seleção Portuguesa manteve o 100% de aproveitamento ao derrotar a Turquia por 3 a 0 no Signal Iduna Park, em Dortmund. Os artilheiros da partida foram Bernardo Silva, Akaydin (contra) e Bruno Fernandes. Ainda não saiu o primeiro gol de Cristiano Ronaldo na Eurocopa, mas o craque contribuiu com uma assistência para o último tento.

Líder absoluto do Grupo F, Portugal já tem vaga garantida no mata-mata. Os portugueses chegaram aos seis pontos e dificilmente perderão a primeira colocação, visto que só depende de um empate para assegurar a ponta da chave.

A última rodada da chave terá os seguintes confrontos: Tchéquia x Turquia e Geórgia x Portugal, que começam simultaneamente às 16h da quarta-feira (26). Nenhuma seleção está eliminada, então os dois jogos valem muito.