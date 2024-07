Praia do Forte sedia campeonato brasileiro de tiro com arco

Competição será marcada por trilhas ecológicas e contato com a natureza - Foto: Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Field de Tiro com Arco desembarca na Bahia entre os dias 4 e 6 de julho. A Praia do Forte, no município de Mata de São João, vai sediar o evento que é realizado em parceria com a Brasil Arco, Revis Sapiranga, Prefeitura de Mata de São João e Fundação Garcia D’Ávila.

A modalidade Field é uma das mais tradicionais no tiro com arco e possui características singulares. O idealizador do campeonato, Paulo Merlino, ressaltou a experiência única que os atletas terão durante a competição. A final será realizada no emblemático Castelo Garcia D’Ávila.

“Este formato de campeonato é realizado em trilhas que apresentam uma imensa variedade de tipos de alvos, distâncias e condições, tornando-se uma experiência única para os arqueiros. As trilhas são geralmente localizadas em áreas naturais ou de preservação ambiental, proporcionando uma conexão com a natureza e aprendizado sobre a flora e fauna local”, explicou.

Embora a modalidade Field seja reconhecida internacionalmente, com campeonatos como o Campeonato Europeu Field e o Campeonato Mundial Field, até agora, o Brasil não conseguiu enviar uma delegação para o Mundial. No entanto, a presença dessa modalidade nos Jogos Mundiais desde a década de 80 destaca sua importância no cenário esportivo global.