Prazo para Condé decidir futuro no Vitória acaba nesta segunda | A TARDE

A semana na Toca do Leão já vai começar em clima de suspense e expectativa. Esta segunda-feira, 4, é o dia ‘D’ para o técnico Léo Condé confirmar se aceitará ou não a contraproposta feita pelo Vitória para que ele permaneça à frente do elenco em 2024.

“Assim como a renovação dos atletas, assim que foi concluído o campeonato, a gente começou a conversa com o Léo Condé, através do empresário dele. Foi feita uma proposta, o Vitória fez uma contraproposta e a gente está aguardando a resposta do treinador”, destacou o presidente do Vitória, Fábio Mota, na coletiva da última semana.

Entretanto, o dirigente deixou claro que o clube já se prepara para um ‘plano B’, caso não dê certo com Léo. “A gente espera que até segunda-feira (hoje) no máximo, avance com isso. Ou para resolver com Condé, ou para procurarmos outros caminhos”, projetou Mota.

Um dos principais responsáveis pela conquista do título nacional inédito da Série B, o treinador chegou ao Vitória em fevereiro deste ano, como substituto de João Burse. Na Segundona, em 38 partidas, o técnico obteve 22 triunfos, seis empates e10 derrotas.