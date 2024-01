Pré-temporada na casa do primo? Bahia viaja para Manchester em janeiro | A TARDE

O Bahia definiu sua preparação para 2024 e optou por uma estratégia internacional. O elenco principal e a comissão técnica iniciarão os trabalhos no dia 6 de janeiro, com exames médicos no CT Evaristo de Macedo. Em seguida, no dia 9, embarcarão rumo a Manchester, na Inglaterra, onde utilizarão as instalações de ponta do Manchester City, clube parceiro, para os primeiros treinamentos do ano.

Essa escolha visa uma integração mais profunda entre os clubes do Grupo City, aproveitando a estrutura de alto nível disponível na cidade inglesa. A equipe retornará a Salvador em 21 de janeiro, pronta para encarar os desafios da temporada.

A pré-temporada em Manchester implicará em ajustes na escalação para as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano. Contra Jequié e Atlético de Alagoinhas, nos dias 17 e 21, respectivamente, o Esquadrão deve entrar em campo com uma equipe alternativa, permitindo que os jogadores principais estejam focados na preparação na Inglaterra.