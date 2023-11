Prefeitura de Salvador apresenta oficialmente a Virada Esportiva 2023 | A TARDE

A Prefeitura de Salvador lançou na manhã desta sexta-feira, 20, a Virada Esportiva 2023. O objetivo do evento é celebrar com a população a prática das mais diversas modalidades esportivas. O evento de apresentação ocorreu na Arena Aquática Salvador, no bairro da Pituba, e contou com a presença de atletas e autoridades, como o prefeito Bruno Reis e do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

Serão realizadas de maneira simultânea 66 competições de esportes olímpicos e paralímpicos em equipamentos esportivos como campos, quadras parques e praças em nove bairros. A tendência é de que até 2 mil atletas e paratletas estejam em disputa nos eventos de Natação, Basquete 3x3 e 1x1, Futebol, Slackline, Escalada, Tênis, Patins, Levantamento de Peso, Skate, Futevôlei, Baleado e Muay Thai / MMA.

As competições irão ocorrer nos bairros de São Marcos (Arena Jaqueirão), Boca do Rio (Parque dos Ventos e o Complexo Tenístico), Ondina (Praça Bahia Sol e as quadras do bairro), Arena Imbuí, Itapuã (Estação Cidadania e quadra poliesportiva do bairro) Ribeira (Largo do Papagaio), Barra (Clube Espanhol) e por fim, Piatã (AABB).

"A Prefeitura vem fazendo um esforço grande na construção de equipamentos esportivos novos e na recuperação de diversos outros. Também criamos uma Lei de Incentivo ao Esporte, os programas Viva Esporte e Salvador Social Clube, o Bolsa Atleta Municipal e a ajuda de custo para os atletas. Então, precisávamos de um evento esportivo para coroar, para estimular esse novo momento. Então, criamos esse evento inédito em nossa cidade para agitar todos esses equipamentos e modalidades”, disse o prefeito Bruno Reis.

A Virada Esportiva terá entre as modalidades paralímpicas, o Futebol Adaptado, Taekwondo Adaptado, Bocha, Paratletismo, Judô Adaptado, Orientação e Mobilidade, Tico com Arco, Parabadminton, Bocha, Futebol de 5, Expressão Corporal e Rítmica, Capoeira Adaptada e Xadrez.

Para o titular da Sempre, Júnior Magalhães, o evento busca agregar as comunidades e proporcionar uma melhor qualidade de vida nos eventos esportivos.

"Nossa meta, com a realização de um evento dessa grandeza na cidade, é nos aproximarmos do título de capital do esporte, com torneios cada vez mais atrativos e maiores. Ao mesmo tempo em que incentivamos a prática esportiva e transformamos os espaços públicos em locais de convivência e de atividades saudáveis, implementando não apenas políticas públicas voltadas para o esporte, mas também para o social",

Confira a programação da Virada Esportiva 2023:

Dia 20/10 - Sexta-feira

Futebol – Arena Jaqueirão (São Marcos) – 8h às 18h

Slackline e Escalada – Parque dos Ventos – 13h às 17h

Basquete 3x3 e 1x1 – Quadra Poliesportiva da Orla de Itapuã - 13h às 17h

Basquete 3x3 – Praça do Largo do Papagaio – 13h às 17h

Tênis – Complexo Tenístico da Boca do Rio – 14h às 18h

Futebol Adaptado – Arena Imbuí – 15h às 17h

Patins – Parque dos Ventos – 16h às 20h

Xadrez – Arena Aquática Salvador – 19h às 22h

Programação Paralímpica

Taekwondo Adaptado, Atletismo Adaptado, Bocha, Paratletismo, Judô Adaptado, Orientação e Mobilidade, Tiro com Arco, Parabadminton - Praça Bahia Sol, em Ondina - 8h às 11h e 15h às 18h

Dia 21/10 – Sábado

Natação – Arena Aquática Salvador – 8h às 18h

Futebol – Arena Jaqueirão (São Marcos) – 8h às 18h

Slackline e Escalada - Parque dos Ventos – 13h às 17h

Levantamento de Peso Olímpico – Estação Cidadania Itapuã – 9h às 16h

Skate – Parque dos Ventos – 9h às 18h

Futevôlei – Quadras ao lado do Ondina Apart Hotel – 9h às 18h

Basquete 3x3 e 1x1 – Quadra Poliesportiva da Orla de Itapuã 9h às 12h

Basquete 3x3 – Praça do Largo do Papagaio – 10h às 16h

Xadrez – Arena Aquática Salvador – 13h às 20h

Tênis – Complexo Tenístico da Boca do Rio – 14h às 18h

Patins – Parque dos Ventos – 15h às 20h

Futebol Adaptado – Arena Imbuí – 15h às 17h

Muay thai/MMA – Clube Espanhol – 19h à 0h

Programação Paralímpica

Futebol de Cegos, Paratletismo, Bocha, Judô Adaptado, Expressão Corporal e Rítmica, Capoeira Adaptada, Parabadminton, Orientação e Mobilidade - Praça Bahia Sol, em Ondina - 8h às 11h e 15h às 18h

Dia 22/10 - Domingo

Tênis - Complexo Tenístico da Boca do Rio - 8h às 18h

Skate - Parque dos Ventos - 9h às 17h

Patins - Parque dos Ventos - 9h às 13h

Basquete 3x3 e 1x1 - Quadra da orla de Itapuã - 9h às 12h

Futevôlei - Quadras de Ondina - 9h às 18h

Basquete 3x3 - Largo do Papagaio - 9h às 12h

Xadrez - Arena Aquática - 9h às 16h

Escalada e Slackline - Parque dos Ventos - 9h às 17h

Futebol Adaptado - Arena Imbuí - 11h às 13h

Baleado - AABB - 13h às 18h

Programação Paralímpica

Judô Adaptado, Paratletismo, Bocha, Expressão Corporal e Rítmica, Libras, Orientação e Mobilidade - Praça Bahia Sol, em Ondina - 8h às 11h e 15h às 18h