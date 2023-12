Prefeitura de Salvador divulga sorteados para aulas na Arena Aquática | A TARDE

A prefeitura municipal de Salvador divulgou nesta segunda-feira, 11, a lista com os sorteados para as aulas de hidroginástica e de natação na Arena Aquática Salvador. O sorteio foi realizado no período da manhã e teve transmissão ao vivo no perfil oficial da arena no Instagram.

Foram ofertadas cerca de 1.100 vagas e os contemplados serão contatados por e-mail. Nele, o candidato selecionado vai saber data, horário e documentação necessária para efetuar a matrícula.

Confira a lista completa dos sorteados neste link.