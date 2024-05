Prefeitura lança Copa Salvador Interbairros de Futebol | A TARDE

A Prefeitura de Salvador realizou, durante o sábado, r, o lançamento da Copa Interbairros de Futebol Amador, evento que irá integrar times das 10 regiões da capital baiana. Participarão da Copa 40 times: 20 da categoria sub-15 e 20 na categoria aberto (para aqueles a partir de 16 anos), sendo todos amadores e não federados. A competição está dividida em quatro fases: classificação, quartas de final, semifinal e final. Diretamente, serão beneficiados cerca 1.200 atletas, 120 dirigentes das ligas.

As inscrições das equipes poderão ser realizadas a partir de 13 de maio, com no mínimo 18 atletas e no máximo 30, além de cinco membros de comissão técnica. Já o congresso técnico está agendado para 23 de maio, quando serão realizados os sorteios dos grupos, apresentação do regulamento, e entrega de materiais.

Durante a atividade, o secretário Júnior Magalhães apresentou as motivações, objetivos e formatos da competição. “Conversamos com a ligas, buscamos nos aproximar, conhecer o trabalho realizado e assim construir um modelo de competição de contemple e enalteça o trabalho que é realizado, na maioria das vezes, de forma voluntária, nas comunidades. Acredito tanto no sucesso dessa competição que não tenho dúvidas de que entrará no calendário esportivo da cidade”, afirmou.

Alan Jaqueira, presidente da união das ligas de futebol de Salvador, agradeceu pela realização do evento. “Temos uma expectativa muito boa, porque é uma competição que reúne todos os bairros de Salvador, as ligas periféricas, e vai levar um meio de esporte de qualidade também para todo o mundo. Então, estamos muito contentes com essa reunião da Copa de Salvador Interbairros, e parabenizamos a todos os envolvidos”, disse.

A Copa Interbairros de Futebol Amador é realizada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com as Prefeituras-Bairro e Federação Baiana de Futebol.

