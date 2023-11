Premier League pode aplicar punição a clube por violar regras; entenda | A TARDE

O Everton poderá sofrer uma punição pesada da Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês. A Liga sugeriu a perda de 12 pontos, devido a uma violação no fair play financeiro da competição, segundo informações publicadas pelo jornal “The Telegraph”.

O clube de Liverpool teve perdas financeiras de 371,8 milhões de libras, no período de três anos. O valor é maior que os 105 milhões de libras que são permitidos pelas regras da Premier League.

Além da perda de pontos, que levaria o Everton a zona de rebaixamento com pontuação negativa, a equipe poderá sofrer com a proibição de contratar jogadores, o transferban. O jurídico dos Toffees visa buscar uma mudança em relação as punições. Com isso, as sanções seriam mais brandas, como a aplicação de multas.

O Everton é o 16º colocado no Campeonato Inglês, com apenas sete pontos ganhos. Caso seja punido com a perda dos 12 pontos, seria o lanterna da competição, com menos cinco pontos. Na últimas duas temporadas, a equipe lutou para escapar do descenso.