Premier League: Sam Allisson é o primeiro arbitro negro após 15 anos | A TARDE

Após15 anos, a Premier League voltou a ter um arbitro negro apitando um jogo da competição. Sam Allisson, de 42 anos, foi o segundo da história, vindo atrás de Uriah Rennie, que atuou na Liga durante 11 anos, até 2008, quando se aposentou dos gramados. O britânico fez a sua estreia na tarde da última terça-feira, 26, no confronto entre Sheffield United e Luton Town, no Boxing Day.

Ex-bombeiro, Allisson já teve contato com o Campeonato Inglês das divisões inferiores, onde, inclusive neste ano, apitou a Championship, conhecida como a 'segundona'. Além disso, o contato do árbitro de 42 anos não vem de agora, visto que já foi testado na Premier League como quarto árbitro, na partida entre Brighton e Chelsea no ano passado.

No jogo do Boxing Day, data tradicional na Inglaterra, o Luton Town venceu o Sheffield United fora de casa por um placar de 3x2. Na ocasião, o árbitro distribuiu cinco cartões amarelos e nenhum vermelho, além de não ter tido auxílio do árbitro de vídeo, o VAR.

Outro fato histórico ocorreu na última semana da competição, além da volta da representatividade negra na arbitragem. Na sexta-feira, 22, a árbitra Rebecca Welch se tornou a primeira mulher a apitar uma partida da primeira divisão do futebol masculino, quando comandou o confronto entre Fulham e Burnley, equipes tradicionais do país.