Prêmio eSports Brasil 2022 divulga finalistas; confira

O Prêmio eSports Brasil divulgou os finalistas da edição deste ano de 2022. Com 24 categorias a serem disputadas, nomes como dos pro playesr FalleN e Nobru, e dos streamers Casimiro e Paulinho O LOKO, aparecem na concorrência por títulos que serão revelados no dia 16 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Entre as categorias estão a de Melhor Atleta Revelação, Melhor Atleta de Mobile Game, Melhor Streamer e Personalidade do Ano. Uma 25ª categoria aparece, a de Melhor Atleta de eSports do Ano, que é disputada pelos finalistas em cada um dos jogos.

A votação acontece a partir de um júri composto por portais de notícias deve votar em um entre os cinco finalistas para decidir o vencedor. O finalista que receber mais votos nesta etapa será o campeão de sua respectiva categoria.

O prêmio Craque da Galera tem votação pública, que começou no dia 22 de outubro e vai até 16 de dezembro.

Confira os finalistas do Prêmio eSports Brasil 2022:

- Melhor Atleta Revelação

Aspas

Less

Brance

- Melhor Atleta Revelação Feminina

Bizerra

Jelly

Flower

- Melhor Atleta Battle Royale

Ed

Phzin

Besk9

- Melhor Atleta Card Games

Lazyguga

Wad

Trivo

- Melhor Atleta CS:GO

FalleN

KSCERATO

Yuurih

- Melhor Atleta Dota 2

4nalog

Thiolicor

Costabile

- Melhor Atleta Fighting Games

Horus

Killerxinok

RonaldinhoBR

- Melhor Atleta Free Fire

Raone

Cauan7

DeadGOD

- Melhor Atleta Futebol Virtual

Barreto

Phzin

Crepaldi

- Melhor Atleta League of Legends

Brance

Robo

Tinowns

- Melhor Atleta de Mobile Games

Federal

Bassoto

Letter

- Melhor Atleta Outras Modalidades

Babymazo

Sillyfangirl

Yanxnz

- Melhor Atleta Rainbow Six

Cyber

Kheyze

Paluh

- Melhor Atleta de Valorant

Aspas

Pancada

Less

- Personalidade do Ano

Coringa

Gaules

Casimiro

- Melhor Atleta CS:GO Feminina

Yungher

Olga

Izaa

- Melhor Atleta Valorant Feminina

Daiki

bstrdd

Tayhuhu

- Melhor Atleta de Rainbow Six Feminina

Luli

Juu

Pinksouls

- Melhor Atleta Feminina

Daiki

bstrdd

Olga

- Melhor Streamer

Gaules

Coringa

Luquet4

Paulinho O Loko

Alanzoka

- Melhor Organização

LOUD

FURIA

Fluxo

PaiN Gaming

Team Liquid

- Melhor Jogo

CS:GO

Valorant

League of Legends

Free Fire

Rainbow Six

- Melhor Caster

Schaeppi

Graci

xrm

BiDa

Babi Micheletto

- Craque da Galera

Nobru

Saadhak

Aspas

Brance

Sacy