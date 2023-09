Preparador de goleiros do Bahia se despede: "Agradecer pelo convite"

O preparador de goleiros do Bahia, Rui Tavares, membro da comissão técnica do ex-comandante português do Tricolor de Aço, Renato Paiva, se despediu do clube e da torcida por meio de um vídeo no Instagram na tarde deste sábado (9). Rui havia recebido um convite do Bahia para permanecer na equipe e uma reunião na quinta-feira, 7, cravou a decisão do 'portuga'.

O trabalho executado pelo preparador foi na contramão do que estava sendo feito na equipe que era comandada por Paiva, e a evolução dos goleiros do Bahia, em especial do titular Marcos Felipe, foi notada pela torcida e imprensa.

Antes mesmo do vídeo publicado, Danilo Fernandes e Marcos Felipe, goleiros do Esquadrão, se despediram do profissional. "O que você me ensinou e guiou não está escrito. Muito sucesso na continuidade de sua carreira", escreveu Marcos.

Na publicação, o professor se disse grato e com consciência tranquila, além de sair do Bahia como uma pessoa e profissional melhor. "Agradecer do fundo do meu coração à torcida do Bahia por toda essa demonstração de carinho a minha pessoa, sinceramente não esperava todo esse apoio", declarou Rui Tavares.