Presidente da CBF assiste abertura do Mundial ao lado de autoridades

Nesta quinta-feira, 20, durante a abertura da Copa do Mundo Feminina, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, marcou presença no estádio Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia), onde assistiu à partida entre Nova Zelândia e Noruega, com vitória da equipe neozelandesa por 1 a 0. Vale ressaltar que este Mundial será realizado em conjunto pela Nova Zelândia e Austrália, e terá a duração de um mês

No camarote do estádio, Ednaldo Rodrigues teve a oportunidade de se encontrar com importantes figuras do cenário futebolístico, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. Além de presidir a CBF, ele também ocupa assentos no Conselho da Fifa e no Conselho da Conmebol, órgãos de extrema relevância nas decisões do futebol mundial. A presença de Ednaldo Rodrigues no evento demonstra a importância do torneio e do futebol feminino em escala global.

“Foi uma grande festa do futebol. A cerimônia também foi importante para tratar de assuntos relevantes para o futebol brasileiro”, disse Ednaldo.

Em meio a um cenário promissor para o futebol feminino, o Brasil se posicionou como candidato a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. As expectativas estão altas, e a ansiedade aumenta com a data do anúncio da sede, marcada para o dia 17 de maio do próximo ano, durante o Congresso da entidade.

Durante sua estadia em Auckland, o presidente da CBF também teve a oportunidade de se reunir com importantes personalidades do esporte e autoridades. Entre os encontros destacam-se a ministra do Esporte, Ana Moser, e o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luis Ferrarezi. Além disso, Ednaldo Rodrigues teve um momento especial ao encontrar-se com a modelo Adriana Lima, que recentemente foi nomeada a primeira Embaixadora Global de Torcedores da Fifa.

A agenda do presidente da CBF continua movimentada, pois ele planeja assistir à estreia da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo, que acontecerá na próxima segunda-feira. O confronto será em Adelaide, Austrália, onde a equipe comandada por Pia Sundhage enfrentará o Panamá no Hindmarsh Stadium. A expectativa é grande para esse jogo, e a presença do presidente da CBF certamente traz um significado especial para as jogadoras e a comissão técnica.