Presidente da Conmebol faz apelo à Fifa por Copa do Mundo no Brasil | A TARDE

Em meio a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez um apelo para que a competição seja realizada na América do Sul.

Nesta quinta-feira, 11, durante evento no Paraguai, o dirigente da entidade sul-americana se dirigiu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. “Presidente, não poderia deixar de fazer esse apelo: a Copa do Mundo Feminina de 2027 deve ser disputada pela primeira vez na história na América do Sul”, pediu.

O Brasil concorre com uma candidatura conjunta da Europa (Alemanha, Bélgica e Holanda) e outra da Concacaf (Estados Unidos e México). Os Estados Unidos já receberam o torneio em 1999 e 2003. A Alemanha foi sede em 2011. A competição nunca foi disputada na América do Sul.

“O futebol feminino, para nós, é um tremendo desafio. Por causa dos homens, que ganham tudo, agora precisamos acelerar o desenvolvimento do futebol feminino, que vai crescendo e não tem teto. Então precisamos cortar os prazos, organizar mais torneios. Precisamos recuperar esse tempo perdido”, afirmou o presidente da Conmebol.

A sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será decidida durante o Congresso da Fifa, a ser realizado em 17 de maio na Tailândia. Votam os 211 países-membros da Fifa.