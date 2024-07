Presidente da FBF avalia temporada dos clubes baianos no Brasileirão

Ricardo Lima, presidente da FBF - Foto: Lana Loiola | FBF

Durante o lançamento oficial do Campeonato Baiano Intermunicipal, no último sábado, 15, o Portal A TARDE conversou com Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Na entrevista, o dirigente avaliou a temporada dos clubes baianos no Brasileirão e destacou a relevância do Intermunicipal, maior competição não profissional do Brasil.

Lima também revelou planos para expandir a filiação de novas ligas na região oeste da Bahia, com o objetivo de fortalecer o futebol em todo o estado. Sobre a atual temporada, o presidente da FBF demonstrou satisfação com o cumprimento do calendário de competições, que é publicado com meses de antecedência.

“O calendário é extenso, a gente publica ele ainda em outubro do ano anterior e até aqui estamos cumprindo com êxito tudo que nos propomos a fazer. O Bahia está muito bem, os clubes também que estão disputando a Série D estão indo muito bem, esperamos que o Vitória possa se recuperar e a gente atinja o objetivo final ao longo do ano”, afirmou Ricardo Lima. Ele pontuou clubes Itabuna, Jacuipense e Juazeirense que estão se destacando na Série D, mostrando a força do futebol baiano a nível nacional.

O dirigente também abordou a importância do Campeonato Baiano Intermunicipal, a maior competição não profissional do Brasil. Ele enfatizou o tratamento profissional dado ao torneio, que é essencial para o desenvolvimento de novos talentos.

“O Intermunicipal é uma competição que não é profissional, mas a gente trata ela com todo o profissionalismo possível. É uma competição que o presidente Ednaldo Rodrigues sempre teve um cuidado, um zelo, e a gente não poderia fazer de forma diferente. Então a gente quer que essa competição a cada dia possa crescer e que ela retorne aos seus tempos de glória em que podemos revelar tantos atletas. Eu posso citar o ídolo de todos nós, o ídolo baiano, que foi o Bobô. Ele tem um carinho especial e acho que pode sim termos um Intermunicipal forte e revelador como foi no passado”, contou ao Portal A TARDE.

Ricardo Lima também apontou que todas as seleções participantes do Intermunicipal estão federadas, o que fortalece a integração entre a FBF e os municípios. Além disso, mencionou o impacto econômico positivo nos municípios que recebem as partidas da competição, que chegam a ficar com a rede hoteleira com ocupação máximas nas fases finais do torneio.

“Todas as seleções que participam do Intermunicipal estão federadas, ou seja, ela é um braço da federação no seu município. Então elas estão todas no Bid. Você não tem nenhuma outra competição que as ligas municipais estejam no Bid. E o número de atletas é uma continha simples, você pega 30 atletas vezes 60 e a gente vai chegar ao número de 1800. Aí vem ambulantes, arbitragem, gandulas, comércio local. O Intermunicipal é muito além do que só uma partida de futebol, é muito além do que só uma competição, e quem pode falar com muito mais propriedade são os presidentes das ligas e os prefeitos, que sabem a importância do Intermunicipal para o seu município”, explicou.

Por fim, o presidente da FBF revelou planos para expandir a filiação de novas ligas na região oeste da Bahia, uma área que necessita de maior atenção devido à sua distância das demais regiões do estado.

“Nós temos uma ânsia por aquela região, que realmente fica afastada das demais. Tem ligas que precisam percorrer até 800 km de distância e a gente vai fazer com que a Federação possa estar mais próxima. A gente quer estar mais próximo para entender e quem sabe poder, nesse momento, filiar algumas ligas para que possa facilitar a competição em termos de distância para aqueles que estão naquela região”, revelou Ricardo Lima.