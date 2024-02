Presidente da FBF enaltece campeonato baiano: "está disputadíssimo" | A TARDE

O Presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, já está presente no Estádio Manoel Barradas para acompanhar o duelo de logo mais, às 16 h, entre Vitória e Bahia, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024.

Ricardo Lima foi questionado pelo Portal A Tarde sobre o sucesso do Baianão de 2024 e destacou a competitividade do torneio: "Campeonato disputado de ponto a ponto. No dia de ontem, você vê, a tabela foi totalmente modificada, qualquer um pode entrar na zona de classificação na última rodada e quem tá em cima também pode ficar fora, é um campeonato que está disputadíssimo, né?".

"A gente espera que realmente prevaleça os critérios dentro de campo e que classifique aqueles que foram os melhores tecnicamente pra passar para as próximas fases", salientou o presidente da FBF.