Presidente da FBF fala das expectativas para o Baianão 2024 | A TARDE

Clubes baianos e dirigentes participaram do evento que marcou o anúncio oficial da transmissão do Campeonato Baiano 2024 pela TVE, na manhã desta sexta-feira, 12, em Salvador. Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF). O mandatário se mostra esperançoso e espera um campeonato bem disputado entre os clubes.

“O nosso objetivo é de que tudo possa dar certo. Que a gente faça grande entrega para a sociedade, que os clubes possam disputar em campo e que a gente tenha uma competição belíssima”, pontuou o gestor em entrevista ao Portal A TARDE.

Ricardo Lima celebrou a parceria feita com a TVE, que transmite todas as competições chanceladas pela FBF. A emissora fará 55 transmissões ao vivo do estadual.

“A TVE hoje é a nossa principal patrocinadora ao nível de levar as transmissões dos jogos. Além de tudo é o entretenimento que se faz a cada municípios. Eu fico feliz que isso possa acontecer. Entendendo que a emissora vai sempre fazer parte daquilo que se faz necessário para uma boa competição”, explicou.

Alguns setores têm criticado o Campeonato Baiano. Tranquilo, Ricardo Lima respeita as opiniões contrárias e reitera que o trabalho tem sido feito. Segundo o gestor, foco é na melhora dos clubes e por consequência, na qualidade da competição.

“Vamos respeitar todas as críticas, mas aqueles que realmente falam que o campeonato está mais fraco talvez não queiram olhar com os olhos da verdade. A gente vai respeitar e fazer o nosso trabalho. Importante é que os clubes entendam o processo de modificação, que a Federação vem fazendo em prol deles. Nada é em prol da presidência e da diretoria da instituição. É sempre buscando o melhor para eles terem qualidade dentro de campo”, disse o gestor.